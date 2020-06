Paura sulla Panoramica del Vesuvio: fidanzatini ventenni feriti in un incidente

Incidente nel pomeriggio tra uno scooter ed un’automobile sulla Panoramica del Vesuvio sul versante di Ercolano. Ad avere la peggio i due occupanti dell’Honda Sh, un 23enne del posto ed una 21enne di Torre del Greco, che sono finiti in ospedale in seguito all’impatto. Per fortuna le loro condizioni non sono apparse gravi anche se la ragazza ha riportato la frattura di una gamba.

Il sinistro è avvenuto sul delicato incrocio tra via Caprile e via Bordiga. Lo scooter e l’automobile provenivano da direzioni opposte ed ora resta da chiarire chi abbia impegnato la strada quando non avrebbe dovuto, causando così l’incidente. Su eventuali responsabilità stanno indagando le forze dell’ordine intervenute sul posto. Presto saranno sentiti anche i due feriti che sono ricoverati in osservazione al Cardarelli di Napoli.