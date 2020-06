Paura nel Vesuviano: Valentina è scomparsa da ieri mattina, la famiglia chiede aiuto

Ore di apprensione a Torre del Greco per la scomparsa di una ragazza di 36 anni, Valentina, di cui non si hanno più notizie da ieri mattina. Le foto della ragazza stanno circolando sulle pagine social, accompagnate da messaggi di ricerca di aiuto e notizie: «Quando è scomparsa aveva un giubettino blu, pantalone blu e scarpe blu e fucsia, ha una sciarpetta marrone e ha con se uno zainetto. È andata via da venerdì mattina da casa sua alla Litoranea: la famiglia è molto in ansia. Chi magari l’ha vista o notata è pregato di informarci al numero 3927349848».

