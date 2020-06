Paura nel Vesuviano: esplode bomba carta davanti ad una concessionaria

Una bomba carta è stata fatta esplodere questo pomeriggio, poco dopo le 17, nel parcheggio di una concessionaria di auto a Torre Annunziata. Due almeno le vetture in sosta che sono state danneggiate, una in modo molto serio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e gli agenti di polizia municipale, che invece stanno regolando il traffico in via Sant’Antonio, luogo dell’esplosione, nella zona periferica compresa tra Rovigliano e Croce di Pasella. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, anche se le modalità adottate lasciano propendere per un possibile attentato a scopo intimidatorio legato al mondo delle estorsioni.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE