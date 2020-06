Paura nel Vesuviano, contagio da Coronavirus in una casa di riposo: tamponi a tutti

By

Nell’ambito dei controlli regionali predisposti sui pazienti ricoverati all’interno delle Rsa, è stato riscontrato un caso di contagio all’interno della casa di riposo Villa delle Camelie a Ercolano. Si tratta di una donna di 88 anni, originaria di altro Comune e con nessun parente o affine residente a Ercolano. Ad annunciarlo è il sindaco Ciro Bonajuto, che spiega: «La donna è asintomatica, ma anche considerata l’età è stata già ricoverata in ospedale. Sono stati attivati tutti i protocolli anticontagio e si stanno eseguendo i test agli ospiti ed agli operatori della struttura. Per il momento, tutti i test effettuati su persone venute a contatto con la signora contagiata hanno dato esito negativo».

«Come molti sapranno, in quella struttura a marzo si era sviluppato un focolaio che aveva provocato una decina di contagi. In quella occasione, grazie al rispetto di tutti i protocolli sanitari, riuscimmo a tenere il virus confinato all’interno della struttura senza che nessun “esterno” venisse contagiato. Facendo i migliori auguri di pronta guarigione alla signora contagiata, vi comunico che questa settimana sono già stati effettuati 23 tamponi su cittadini residenti a Ercolano (persone non collegate alla casa di riposo) ed hanno tutti dato esito negativo. Manteniamo sempre tanta prudenza perché solo così possiamo difenderci da questo maledetto virus», conclude il sindaco.