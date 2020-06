Paura in Campania: una 30enne partorisce, poi risulta positiva al tampone per Coronavirus

Una donna di 30 anni di Mondragone è risultato positiva al tampone da coronavirus. È questo l’esito eseguito ieri sera al pronto soccorso di Sessa Aurunca, nel Casertano, dove la donna è arrivata per partorire. Come da procedura la paziente è stata sottoposta al tampone. Poi è stata trasferita in sala parto dove ha dato alla luce il proprio figlio. Entrambi stanno bene ma sono stati trasferiti in via precauzionale presso il Cotugno di Napoli. La donna al momento dell’arrivo in pronto soccorso del San Rocco di Sessa Aurunca, era asintomatica. Il piccolo non ha contratto il Covid dalla mamma

