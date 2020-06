Paura in Campania: bimba incastrata con le dita ​nell’impastatrice, operata alla mano

By

Una bimba di 8 anni resta incastrata con le mani nell’impastatrice mentre prepara la pasta fresca con la mamma. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Avellino. I fatti si sono verificati ad Atripalda in via Guido Dorso. I caschi rossi allertati dai genitori della piccola che, intenta a preparare la pasta fresca con la mamma, era rimasta incastrata con la mano negli ingranaggi di un elettrodomestico. La squadra prontamente intervenuta ha effettuato un intervento molto particolare, riuscendo a liberare le falangi della bambina, che è stata poi affidata poi ai sanitari del 118. La piccola è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino, dove un’equipe medica già pronta ha eseguito un intervento chirurgico per salvarle le dita.