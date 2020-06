Paura a Sant’Anastasia: auto prende fuoco in pieno giorno nel centro urbano

Fortunatamente nessun danno alle persone a causa dell’auto che ha preso fuoco ieri in via D’Auria a Sant’Anastasia. Una colonna di fumo si è alzata mettendo in allarme tante persone del posto ed altre che sono accorse, curiose di assistere all’incendio dell’auto. Il conducente ha cercato con un estintore di domare le fiamme, senza esito positivo. La zona è stata messa in sicurezza da una pattuglia della polizia municipale sia deviando il traffico, che allontanando le persone.

In particolare le auto sono state invitate a svoltare su piazza Cattaneo per poi introdursi nel Vico delle Rose, qualche mezzo più grande è stato fatto tornare indietro fino all’incrocio con via Roma. Sul posto sono giunti una pattuglia dei carabinieri ed i vigili del fuoco che hanno in poco tempo domato l’incendio, non attribuito a fatti dolosi ma accidentali. Il fatto accaduto in pieno centro urbano è stato affrontato e risolto tempestivamente.