Paura a Pompei: inseguimento da film tra le strade, bloccato pusher in scooter

È stato visto a Pompei ma era sottoposto all’obbligo di dimora nel vicino comune di Scafati. È finito in manette il pusher F. M.. Il 38enne è stato arrestato dopo l’inseguimento tra le strade della città mariana, dove ci sono state scene quasi da film. L’uomo è stato beccato ai confini con Pompei in sella ad uno scooter, inseguito e sorpreso in possesso di droga. I carabinieri lo hanno bloccato nei pressi della sua abitazione, in via Passanti, dopo un lungo inseguimento per le strade cittadine. Il 38enne ha anche tentato di disfarsi di un plico che i carabinieri non hanno avuto difficoltà a recuperare. All’interno della busta c’era la droga ed il materiale per il confezionamento della sostanza: circa dieci grammi di cocaina, del tipo crack, suddivisi in tre involucri di cellophane ed un piccolo bilancino di precisione.

