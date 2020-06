Palma Campania sotto choc: ragazza di 33 anni trovata suicida

Choc a Palma Campania dove in tarda mattinata una ragazza di 33 anni è stata trovata morta in casa nella zona di Via Ciccarelli. Secondo quanto appreso si tratterebbe di un suicidio. La giovane si sarebbe impiccata ma le notizie sono ancora preliminari. Sul posto i carabinieri della locale stazione agli ordini del maresciallo Massimo Nasti. Inutile il tentativo di soccorso da parte del 118 che non ha potuto fare altro se non accertare il decesso. C’è da chiarire ancora tutto di una morte assurda: il decesso è infatti al momento l’unica certezza.

