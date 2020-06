Ottaviano, nuovo contagio da Covid-19. Scatta la quarantena e torna la paura

«Nella giornata di ieri c’è stato comunicato che una cittadina domiciliata a Ottaviano è risultata positiva al Covid-19. Si tratta di una operatrice sanitaria di una struttura del Napoletano, è in buone condizioni di salute». A comunicarlo è il sindaco Luca Capasso, che aggiunge: «Sono state adottate tutte le procedure per mettere in isolamento i familiari ed i suoi contatti più stretti, la situazione è sotto controllo. Vi ricordo che nella nostra Regione è in vigore l’obbligo di indossare la mascherina e che è necessario rispettare tutte le regole sull’igiene e sul distanziamento fisico. Non abbassiamo la guardia».

