Ottaviano, il sindaco ferma auto e moto di notte: «Piazza Mercato è Ztl»

«Abbiamo istituito la Ztl con divieto di sosta e transito per tutte le auto in piazza Giovanni Paolo II (ex piazza Mercato) dalle 21 alle 6 del mattino fino al 30 settembre». A dirlo il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso: «Naturalmente sono esclusi i residenti. Lo abbiamo fatto per fermare le scorribande di macchine, gli schiamazzi ed altre situazioni pericolose. Ma la piazza si può vivere comunque a piedi, anzi mi auguro che questo provvedimento serva proprio a restituire questo spazio ai cittadini e ai giovani, con più sicurezza e meno preoccupazioni per tutti».

