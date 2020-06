Orrore in Campania, bimbo di 7 anni accoltellato al collo dal papà

Un bimbo di 7 anni è stato ferito dal padre a Salerno. Il fatto è avvenuto in un’abitazione in una zona non lontana dal confine con il comune di Pontecagnano. L’uomo ha inferto al bimbo delle ferite al collo con un’arma da taglio. Ferita anche la madre del bambino, che è intervenuta per difendere il figlio. Il bimbo è ricoverato in ospedale ed è in condizioni stabili, non in pericolo di vita. Anche la donna ha fatto ricorso alle cure in ospedale per ferite comunque non gravi. I Carabinieri stanno indagando per ricostruire l’accaduto nei dettagli.

