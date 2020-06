Omicidio al Piano Napoli, arrestata la mamma del minore che sparò: «Lo ha istigato lei»

By

A Boscoreale, i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di Anna Basco, ritenuta responsabile, in concorso con il figlio minore – già detenuto per gli stessi fatti – dell’omicidio Antonio di Rivieccio, di 30 anni, avvenuto l’11 marzo 2020 a Boscoreale all’interno del complesso edilizio popolare del “Piano Napoli”.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno consentito di accertare che il figlio della Basco, a seguito di una lite per futili motivi, aveva esploso tre colpi di arma da fuoco contro Rivieccio, cagionandone il decesso, su istigazione della madre, la quale, successivamente all’omicidio, aveva aiutato il figlio a disfarsi dell’arma, occultandola in luogo sconosciuto. L’indagata è stata associata alla casa circondariale femminile di Pozzuoli.