Oggi in Campania 17 casi di Covid: nella nuova Zona Rossa arriva l’Esercito

Coronavirus, il bollettino dell’Unità di Crisi Regione Campania aggiornato alle 17 di oggi: 17 casi positivi su 1.983 tamponi (il totale dei contagi sale a 4.662, quello dei tamponi a 271.460), nessuna vittima (il numero complessivo resta fermo a 431) e un paziente guarito (4.067 dall’inizio della pandemia). Il dato è chiaramente figlio del cluster di Mondragone diventata zona rossa e che adesso sarà sorvegliata dall’Esercito: «Questa mattina ho avuto un colloquio con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in relazione alla zona rossa istituita negli ex palazzi Cirio di Mondragone. Ho chiesto l’invio urgente di un centinaio di uomini delle forze dell’ordine per garantire il controllo rigoroso del territorio. Il ministro ha annunciato l’arrivo di un contingente dell’Esercito». Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Arriveranno a breve 100 militari per chiudere la zona dove si sono registrati ben 49 casi di Coronavirus.

