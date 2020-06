“O-Zone System” di Fasano Tools piace a tutti: ecco come funziona

Piace a tutti quella “fantastica scatoletta” di “O-Zone System” pensata e realizzata da Fasano Tools, un innovativo strumento pensato per sanificare gli ambienti e che nei giorni scorsi ha trovato anche l’interesse del quotidiano Repubblica che ha dedicato un lungo articolo alla “invenzione” dell’azienda pugliese. Ma come funziona “O-Zone System”? Il sistema ad effetto corona mediante piastre in ceramica permette la formazione di molecole di Ozono grazie all’azione di scariche elettriche sull’Ossigeno presente nell’aria. I Filtri HEPA e Filtri a carboni attivi Intervengono sia in fase di aspirazione che di catalizzazione, filtrando l’aria da polveri e particolato.

Il sensore di saturazione permette di controllare costantemente la quantità di Ozono in parti per milione sul volume trattato, regolando quindi il processo di produzione e di mantenimento dello stesso. Questo garantisce un corretto processo di sanificazione sia in termini temporali che quantitativi. Infine i tre programmi temporizzati permettono di utilizzare il tempo corretto in funzione della superficie da trattare. Gli step preimpostati sono comunque soggetti a variazione automatica in base al livello di saturazione ambientale rilevato da un apposito sensore.