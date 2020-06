Nuovo contagio di Covid a Napoli: chiuso il pronto soccorso

Un caso positivo di Coronavirus all’ospedale San Paolo di Napoli. Per questo motivo stanotte il Pronto Soccorso del nosocomio di Fuorigrotta è stato chiuso per consentire la sanificazione degli ambienti. Dopo che sono state messe in atto tutte le procedure di sicurezza, il Pronto Soccorso dell’ospedale ha potuto riaprire i battenti, regolarmente, questa mattina.

Da quanto si apprende, il tampone effettuato sull’uomo e analizzato nei laboratori dell’ospedale, ha dato esito positivo, nonostante l’uomo non mostrasse sintomi apparenti della malattia. Dopo l’esito del tampone, il paziente è stato trasferito al Covid Center dell’Ospedale del Mare di Ponticelli. Ieri due nuovi positivi si sono registrati all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Si tratta di una 99enne proveniente dalla casa di riposo Villa delle Camelie di Ercolano e un infermiere che ora sarebbe in quarantena. Anche in questo caso il pronto soccorso del nosocomio è stato chiuso per consentire la sanificazione.