Nuovo allerta meteo sulla zona vesuviana: piogge e rischio allagamenti tutto il giorno

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di avverse condizioni meteo per piogge e temporali valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di domani sulle zone 1,2,3: Piana campana, Napoli, isole, area vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, e possibili raffiche nei temporali”. La criticità è di colore giallo per rischio idrogeologico. La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti “di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico che alle possibili conseguenze del vento”.

