Notte di paura nel Vesuviano: bomba distrugge auto

Una bomba carta e’ stata fatta esplodere contro un’Audi A3 e la deflagrazione ha provocato danni alla parte anteriore dell’auto. L’episodio e’ avvenuto la scorsa notte in via Cupa Viola a Ercolano (Napoli). L’auto e’ di proprieta’ di un uomo, residente nel comune vesuviano, con precedenti riguardanti gli stupefacenti. Sono in corso indagini dei carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco.