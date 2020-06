Neomamma ha il Covid in Campania, positivi in tre e il neonato: 70 tamponi nel focolaio

Una donna e un uomo di nazionalità bulgara residenti a Mondragone sono risultati positivi al coronavirus. Il caso è emerso a seguito del ricovero della donna all’ospedale di Sessa Aurunca dove si era recata per partorire. La donna è stata sottoposta a test risultando positiva al Covid-19. Sia lei che il neonato sono risultati completamente asintomatici e in buone condizioni di salute. La donna è stata trasferita in una struttura specializzata anti-Covid. Un altro paziente, anch’egli di nazionalità bulgara, è ricoverato per gli ulteriori approfondimenti del caso.

Il sindaco di Mondragone, Virgilio Pacifico, ha immediatamente attivato le procedure previste dal protocollo Covid per l’individuazione dei contatti e, per gli stessi, la predisposizione della quarantena. Nel pomeriggio di oggi personale della Asl, assistito dai Carabinieri, dai vigili urbani e dai volontari della Protezione civile, ha effettuato 70 tamponi oro-faringei su cittadini di nazionalità bulgara da anni residenti a Mondragone.

«Da sindaco e da medico – dichiara Pacifico – rassicuro i cittadini circa l’assenza di rischio di contagio, fermo restando che ciascuno deve continuare ad attenersi scrupolosamente alle norme d’igiene e profilassi prescritte, perché rappresentano, ancora, la più efficace attività di contrasto all’eventuale diffusione del virus».