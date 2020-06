Nas nel bar pasticceria a Palma Campania: sequestrati 50 chili di dolci

By

A Palma Campania, i carabinieri del Nas hanno eseguito una verifica igienico-sanitario in un bar pasticceria di via Circumvallazione, a conclusione della quale hanno proceduto al sequestro amministrativo di 50 chili di alimenti tra cornetti, sfogliatelle, fondi per torte, bignè, prodotti di friggitoria. I dolci erano privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare.