Nas a San Giuseppe Vesuviano, chiuso locale di un panificio per carenze igieniche

A San Giuseppe Vesuviano, a conclusione di una verifica eseguita in un locale panificio, con annessa rivendita di altri generi alimentari, i carabinieri del Nas hanno proceduto alla chiusura amministrativa del locale seminterrato, adibito a laboratorio di lavorazione e deposito di prodotti della panificazione e di altre derrate alimentari, poichè riscontrato in pessime condizioni igienico-sanitarie e strutturali e mancante della prevista notifica all’autorità competente; Inoltre hanno intimato lo sgombero degli alimenti dai locali interdetti, e la risoluzione di carenze documentali relative alle procedure in autocontrollo Haccp.