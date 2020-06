Movida a Ottaviano e rischio Covid, il sindaco chiude Via Carmine

Una strada dove non sarà possibile fermarsi per tutte le ore serali sino all’alba. A deciderlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, in merito al rischio contagio da Coronavirus durante la movida e l’aggregazione in generale. L’ordinanza è stata firmata oggi e riguarda il divieto di stazionamento di persone e veicoli in genere in via Carmine, nel tratto adiacente la Chiesa che conduce su Via San Giovanni Bosco. Il divieto è valido dalla 18 di sera sino alle 6 del mattino e per tutti i giorni della settimana. Proprio nei giorni scorsi il sindaco Capasso aveva manifestato preoccupazione per gli assembramenti su quel tratto di strada, avvisando della possibile ordinanza se la situazione di rischio fosse proseguita. Oggi la decisione definitiva.

