Maturità sicura nel Vesuviano: 2mila docenti negativi ai tamponi dell’Asl Napoli 3

Parte con il piede giusto l’esame di scuola superiore nella citta’ afferenti l’Asl Napoli 3 Sud. Su disposizione della presidenza della Regione, nell’ambito del progetto denominato ”Scuola sicura”, le strutture dell’azienda sanitaria hanno infatti sottoposto a tampone per Covid 19 il personale docente e non docente delle scuole del territorio impegnato negli imminenti esami di maturita’. I test sono stati effettuati dall’Asl con il coordinamento medico del dottor Antonio Coppola, in collaborazione con l’istituto zooprofilattico di Portici.Circa duemila i tamponi effettuati dalla task force attivata dalla direzione strategica della Napoli 3 Sud. Quattro i punti di prelievo distribuiti sul territorio aziendale: Piano di Sorrento, Torre Annunziata, San Giorgio a Cremano e Marigliano.

Tutti gli esami hanno dato esito negativo. Le analisi dei tamponi sono state effettuate in parte al laboratorio dell’ospedale di Nola e in parte proprio presso l’istituto Zooprofilattico. Il territorio della Napoli 3 Sud, come rende noto un comunicato diramato dall’Asl, ha fatto registrare la percentuale piu’ alta di adesione allo screening in provincia di Napoli.”Possiamo ritenerci assolutamente soddisfatti dallo svolgimento e dall’esito del progetto – spiega il direttore generale dell’ Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto – Positiva la risposta delle nostre strutture, cosi’ come incoraggiante la sensibilita’ mostrata dal personale scolastico impegnato negli esami di maturita’. Grazie ai test effettuati, docenti, alunni e non docenti potranno lavorare con maggiore serenita”’.