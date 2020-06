Malore nella notte, Fabio muore a Brusciano a 30 anni: era appena diventato papà

By

Una terribile tragedia quella che ha sconvolto la comunità di Brusciano. Fabio Terlizzi, 30 anni, ha perso la vita nella notte scorsa. Un malore improvviso l’ha strappato all’affetto dei suoi cari, ma soprattutto dalla figlia nata soltanto pochi giorni fa. Un’intera comunità è rimasta sconvolta per una tragedia di proporzioni enormi.

Fabio lavorava in un bar della città ed era benvoluto da tutti. Era un grande tifoso del Napoli e, soprattutto, era innamorato della sua compagna. Quest’ultima, proprio pochissimi giorni fa, aveva regalato a Fabio la più immensa delle gioie: una figlia. Inutili i soccorsi per il 30enne, con i sanitari arrivati sul posto che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso.