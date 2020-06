Malore improvviso, muore studentessa del Vesuviano: è la figlia di un noto soprano

By

Sarebbe deceduta per un’improvvisa embolia polmonare che l’ha stroncata a soli 28 anni in poche ore. La vittima è Adriana Cuma, studentessa di scienze infermieristiche di Torre Annunziata, figlia unica della nota soprano Nina Monaco. Una notizia che ha raggelato l’intera cittadina vesuviana, tutto il comprensorio ed il mondo dell’opera, dove la mamma è conosciuta a livello internazionale. Da alcuni anni tutta la famiglia si era trasferita a Cuneo per motivi professionali.

Chiaramente la notizia ha impiegato pochissimo tempo ad arrivare nell’area torrese dove sono presenti ancora molti familiari della ragazza. Secondo quando si apprende la giovane non aveva avuto alcun particolare sintomo, se non dei problemi alla gamba per cui era ricorsa alle cure di un ospedale del posto. Poi la situazione è improvvisamente precipitata fino ad arrivare ad un inspiegabile decesso.