Lutto per il neomelodico Gianni Fiorellino: il papà muore dopo un malore all’Auchan

Gravissimo lutto per il noto cantante neomelodico originario di Mugnano, Gianni Fiorellino, che in queste ore sta vivendo momenti drammatici per l’improvvisa scomparsa del caro papà. Si chiamava Fioravante Fiorellino, l’uomo deceduto nel primo pomeriggio di oggi, 25 giugno, in un negozio del centro di Giugliano. Fioravante Fiorellino era il padre di Gianni Fiorellino. Stando ad una prima ricostruzione, come riporta teleclubitalia.it, l’uomo si era recato in un noto negozio di abbigliamento situato all’interno del centro commerciale per fare acquisti. Improvvisamente ha accusato un malore al petto e si è accasciato al suolo davanti agli occhi attoniti dei dipendenti e dei clienti presenti nel negozio.

I presenti hanno provato a rianimarlo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto è giunta un’ambulanza: i sanitari sono entrati all’interno della galleria commerciale e hanno rianimato più volte l’uomo. Ma, ormai, era troppo tardi: il cuore di Fioravante Fiorellino aveva già smesso di battere. I sanitari quindi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Pare che l’uomo sia deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Sul luogo del dramma sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Giugliano per i rilievi del caso.