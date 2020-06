Lutto nel Napoletano, è morta Suor Elvira: aveva appena 46 anni

Addio a Suor Elvira Piscopo che prestava il suo servizio di evangelizzazione a Casoria. Era dell’ordine delle suore Elisabettine Bigie. Una tra le più accanite sostenitrici di San Ludovico da Casoria e se n’è andata proprio nel giorno della solennità di San Ludovico da Casoria è ritornata al suo Sposo suor Elvira Piscopo delle suore Elisabettine Bigie. Suor Elvira aveva solo 46 anni.

Emozionati le parole della comunità del Napoletano: «Resterà nel cuore di tutti i casoriani per la sua gioia e il suo sorriso. Era un inno alla vita. Nella casa natale di San Ludovico ha trascorso diversi anni della sua professione religiosa e ha dedicato tutta la sua vitalità ai giovani del territorio circostante, non facile sul piano sociale. È stata in missione anche in Africa e ultimamente in India, nonostante le sue sofferenze».