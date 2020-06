Lutto a Nola, si è spento Frate Camillo: era l’uomo della solidarietà

Se n’è andato a 94 anni Frate Camillo Martone, il frate francescano che nel 1985 istituì la Mensa dei Poveri presso il Santuario di San Gennaro alla Solfatara a Pozzuoli. A darne notizia è pozzuoli21.it. Il frate si trovava da diversi anni a Nola convento dei Cappuccini, dove di recente si era ritirato e, per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, era ricoverato in infermeria.

Toccante il messaggio di don Mario Russo: Grazie padre Camillo per la tua vita donata per gli ultimi. Resterai per sempre segno di carità vera per la città di Pozzuoli e per quanti, come me, hanno vissuto all’ombra del Santuario di San Gennaro. I poveri che hai amato ti accolgono ora nella Gerusalemme Celeste dove oggi hai fatto il tuo ingresso».