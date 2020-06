Ladri in via Poggiomarino a Scafati: svaligiata la casa della sorella di un consigliere

Ci hanno messo pochi minuti per svaligiare un appartamento in Via Poggiomarino a Scafati, subito dopo il confine di via Marra a Boscoreale. I fatti nelle sere scorse e su cui indagano i carabinieri della locale tenenza. I ladri sono entrati nell’abitazione della sorella di Alfonso Carotenuto, consigliere comunale di centrosinistra a Scafati. La donna si sarebbe allontanata da casa dopo le 19 per una commissione. In pochi minuti un gruppo di persone, arrivato in via Poggiomarino a bordo di un’utilitaria, ha portato via tutto quello che poteva. Rientrata in casa, la donna non ha potuto fare altro che allertare le forze dell’ordine per quanto accaduto. Secondo una prima stima, il bottino ammonterebbe a circa 6mila euro tra gioielli di famiglia trafugati e 2mila euro in contanti conservati in casa.

