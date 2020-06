L’addio a Mattia: l’intero popolo vesuviano in lacrime per il babycalciatore morto a 11 anni

È stato il club San Giorgio 1926 a dedicare tanti pensieri a Mattia, morto a 11 anni dopo essere stato colpito da un malore nel sonno. La società che lo aveva allevato per poi consentirgli il passaggio nel Genoa ha dedicato un video al babycalciatore per l’ultimo addio. E c’è stato un enorme bagno di folla a San Giorgio a Cremano, dove la notizia del decesso ha sconvolto tutti. All’ultimo saluto, oltre a tantissime persone della cittadina vesuviana, anche i suoi ex compagni di squadra del San Giorgio.

È stata dunque proprio la società a voler trasmettere in un video le immagini toccanti del funerale del piccolo Mattia, con un ultimo saluto. «Ringraziamo tutti i presenti per il comportamento esemplare mantenuto nonostante il grande numero di persone ed il momento storico particolare, i rappresentanti delle altre società uniti dallo stesso dolore che si può provare per la perdita di un allievo, di un figlio», si legge in una nota del San Giorgio a Cremano Scuola Calcio. «Sarai sempre nei nostri cuori Mattia, mai ti dimenticheremo».