Investito sulla Statale: muore il fratello di Patriciello, l’eurodeputato patron della Trusso

Lutto per l’europarlamentare di Forza Italia Aldo Patriciello. Il fratello, l’imprenditore Stefano Patriciello, 55 anni, è morto investito da un’auto sulla strada statale 158 della Valle del Volturno, nel territorio comunale di Colli a Volturno, in provincia di Isernia. Aldo Patriciello è anche patron della Neuromed, che negli anni scorsi salvò dal fallimento la Clinica Trusso di Ottaviano.

Stefano Patriciello era al lavoro in un cantiere che stava dirigendo quando, secondo una prima ricostruzione, un’auto di passaggio ha travolto lui e almeno altre due persone, operai presenti nel cantiere e rimasti feriti. Sono giunti sul posto i sanitari del 118 i quali non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Intervenuti sul luogo dell’incidente anche carabinieri e polizia di Stato.