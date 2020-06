Indicibile vergogna: ambulanza imbrattata con disegni osceni durante un soccorso

By

“L’associazione nessuno tocchi Ippocrate ha denunciato la vandalizzazione di un mezzo del 118 dell’Humanitas. Da quanto ricostruito, mentre l’equipaggio dell’ambulanza era intento a prestare soccorso nella zona alta di Salerno, qualche cialtrone si è divertito a disegnare degli organi genitali con una bomboletta spray. Sembra essere già finito il tempo in cui gli operatori sanitari venivano chiamati eroi, in cui tutti dedicavano pensieri, frasi, canzoni, flash mob a chi ha lottato in prima linea contro il “mostro” Covid. Il tempo degli imbecilli è ricominciato.

Voglio esprimere la mia solidarietà a tutto il personale sanitario della Campania, che ha svolto un lavoro esemplare durante l’emergenza ed è sempre in prima linea, pronto a rispondere ad ogni emergenza. Solidarietà a chi troppo spesso è esposto ai soprusi di pochi che macchiano il buon nome della nostra città. Mi auguro che le forze dell’ordine individuino gli autori di questo gesto vile”. Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi, ha commentato l’episodio della vandalizzazione di un’ambulanza dell’Humanitas a Salerno.