Incidente sulla Statale 268, morto 46enne: gravissimi compagna e figli di 3 e 7 anni

C’è una vittima per l’incidente di ieri sera sulla Statale 268 dei Paesi Vesuviani. A perdere la vita è stato l’uomo di 46 anni alla guida del veicolo che si è schiantato tra gli svincoli di Sant’Anastasia e Somma Vesuviana. Ma il bilancio è gravissimo perché in rianimazione ci sono la compagna ed il figlio di 3 anni dell’uomo, mentre anche l’altra bambina di 7 anni è ricoverata al Santobono ma non in pericolo di vita a differenza del fratellino.

Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro mortale che sembra avere coinvolto anche un’altra automobile ma con conseguenze meno gravi. Secondo quanto appreso, il 46enne sarebbe morto sul colpo, mentre la donna è stata estratte dalle lamiere grazie ai vigili del fuoco. I primi ad essere soccorso sono stati i bambini che non erano bloccati nell’abitacolo. La Statale è poi rimasta chiusa per ore nel tratto interessato al fine di consentire soccorsi, rilievi ed indagini dopo l’incidente che si è verificato intorno alle 21,30 di ieri.