Incendia un’auto: incastrato il piromane, è un 36enne di Poggiomarino

Adesso non resta che capire il movente: ad incendiare un’automobile nel pieno centro di Corbara è stata un 36enne di Poggiomarino, riconosciuto ed incastrato grazie alle telecamere di videosorveglianza. E adesso si pensa che l’uomo possa anche essere stato il protagonista di un episodio simile avvenuto qualche settimana fa sempre nella cittadina dell’Agro-Salernitano. Ad individuare l’uomo, che ha agito in piena notte, sono stati i carabinieri di Pagani che hanno riconosciuto il “piromane” attraverso le immagini. L’uomo, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato a Corbara esclusivamente per dare fuoco alla vettura per poi andare via. Furono alcuni residenti a chiamare i pompieri ed i vigili del fuoco dopo essere stati svegliati dall’odore acre delle fiamme e del fumo.

