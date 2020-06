In Campania niente scuola dal 14 settembre: «Partiremo più tardi»

Regioni ed enti locali hanno dato parere positivo alle linee guida sul rientro a settembre. La Campania del governatore Vincenzo De Luca è stata l’unica a dire no. «La Regione Campania nella Conferenza delle Regioni e poi nella Conferenza Stato-Regioni manterrà il suo dissenso rispetto al ministero della Pubblica istruzione. Noi non daremo l’intesa, non diremo che siamo d’accordo con le misure che si vanno a prendere», ha spiegato De Luca nel corso di una diretta Facebook. E ha aggiunto: «Noi abbiamo considerato irresponsabile decidere di andare a votare il 20 settembre, perché quest’anno l’apertura dell’anno scolastico non è banale. Anziché essere concentrati il mese prima sul problema della scuola, siamo costretti a pensare alle liste, ai comizi, alle fesserie. Non si è capito perché non si è andato a votare nell’ultima settimana di luglio, cioè tra un mese». In teoria, se ovunque si partirà il 14 settembre, in Campania il ritorno tra i banchi è previsto dopo le elezioni.

Inoltre, ha aggiunto De Luca, «non daremo il consenso anche per questioni di merito: perché non è stato definito l’organico dei docenti, cioè apriamo l’anno scolastico e non sappiamo ancora su quanti docenti possiamo contare, non ci sono fondi sufficienti per l’edilizia scolastica, per gli arredi, ci sono atteggiamenti di scarico di responsabilità sui presidi e sui dirigenti scolastici».