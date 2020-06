In Campania 4 nuovi casi di Covid su mille tamponi: c’è un ricovero in ospedale

Coronavirus, il bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania aggiornato alle 17 di oggi: 4 casi positivi su 1.090 tamponi, per un numero complessivo di contagi pari a 4.613 dall’inizio della pandemia su un totale di 241.380 tamponi. Il numero dei morti resta fermo a 430 (nessuna vittima nelle ultime 24 ore) e quello dei pazienti guariti sale a 3.894 (34 in più rispetto a ieri). Dei quattro nuovi casi c’è un ricovero in ospedale, non accadeva da giorni che un positivo dovesse ricorrere alle cure dei sanitari.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE