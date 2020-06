Ieri in Campania 6 nuovi casi di Covid: ma sono destinati ancora a crescere

Sono 6 i nuovi casi di Coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 1.350 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 4.624, mentre i tamponi complessivamente analizzati sono 266.472. Chiaramente i numeri in rialzo sono effetto della nuova zona rossa in Campania che conta già 11 contagi, parte dei quali sarà rilevato nel bollettino di domani.

Nessun decesso legato al Coronavirus è stato registrato nella giornata di oggi, con il totale dei deceduti in Campania dall’inizio dell’emergenza Covid-19 che resta 431. Invariato anche il numero dei guariti, 4.060, di cui 4.054 totalmente guariti e 6 clinicamente guariti.