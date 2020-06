I dubbi del sindaco di Ottaviano: «Tre contagi nel Vesuviano, per la Regione è solo uno»

Un dubbio semplicissimo, che era venuto in mente a molti dopo le 22,30 di ieri quando come al solito la Regione Campania ha pubblicato i dati dei nuovi contagi di giornata del Coronavirus: solo uno per fortuna, ma in giornata solo nell’area vesuviana erano stati tre i sindaci che avevano annunciato dei casi registrati nella loro città. Una domanda che si è posto pubblicamente anche il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che scrive: «Tre diversi Comuni, Angri, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, hanno annunciato casi positivi al Covid-19 nella giornata di ieri. Come mai, invece, il presidente De Luca ha comunicato un solo caso positivo? Come spesso succede in Campania, i conti non tornano». L’unica soluzione percorribile è che tutti i contagi comunicati ieri dalle fasce tricolori siano riconducibili ai 12 contagi del giorno precedente, ma generalmente vengono prima informati i Comuni e poi viene aggiornato il conteggio regionale.

