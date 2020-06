Guasto elettrico: la Circumvesuviana ha ritardi di oltre un’ora, treni bloccati

By

Un guasto alla linea elettrica aerea ha causato ritardi anche di un’ora per alcuni convogli delle linee ex Circumvesuviana. Il guasto si è verificato questa mattina poco dopo le 9 causando il blocco di tre treni (quello delle 9:04 partito da Poggiomarino e fermatosi a Pompei Santuario; quello delle 9:09 da Napoli per Sorrento rimasto bloccato a Torre del Greco e quello delle 9:07 da Sorrento la cui corsa si è temporaneamente interrotta a Castellammare di Stabia).

L’intervento dei tecnici incaricati dall’Ente autonomo Volturno ha richiesta quasi un’ora prima che la circolazione potesse riprendere sull’intera tratta ferroviaria. Inevitabili conseguenze su quasi tutte le corse programmate in mattinata.