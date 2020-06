Grande intervento a Napoli: ha il Coronavirus, operato di tumore al cervello

Un paziente positivo al Covid e affetto da metastasi di tumore cerebrale secondario a linfoma è stato operato nella giornata di ieri all’Ospedale del Mare di Napoli. L’uomo è ricoverato nella struttura ospedaliera da oltre 40 giorni e la progressione della malattia evidenziata dalla Tac e il peggioramento clinico non hanno permesso di procrastinare ulteriormente l’intervento. Da qui la decisione dei medici di operare per rimuovere la massa. L’intervento – comunica la Asl Napoli 1 – “è perfettamente riuscito” e dopo le necessarie 12 ore di sorveglianza il paziente è stato trasferito nell’area sub-intensiva del Covid Center dove ora prosegue il decorso postoperatorio con un costante monitoraggio clinico e neuroradiologico assicurato dalle professionalità degli operatori sanitari che – si evidenzia – “da mesi stanno lavorando per assicurare ai pazienti positivi al Covid il massimo delle cure con impegno, professionalità e passione”.

L’intervento “lungo e complesso” è stato effettuato dell’equipe guidata da Giuseppe Catapano, direttore dell’U.O.C. di Neurochirurgia, e Pio Zannetti, direttore dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione. L’equipe, dopo oltre cinque ore di operazione, ha continuato ad osservare il paziente per contenere e prevenire possibili sanguinamenti o altre complicanze nell’area di rianimazione contigua alle sale operatorie. La sorveglianza è stata fatta presso una delle tre sale di isolamento della Rianimazione dell’Ospedale del Mare, presso cui nel periodo dell’emergenza, e prima della realizzazione del Covid Center, sono già stati trattati oltre 30 pazienti tra sospetti e accertati Covid. La ASL Napoli 1 sottolinea inoltre “la preziosa collaborazione della Centrale 118 per garantire il biocontenimento”. “Anche in quest’occasione la scelta di realizzare il Covid Center all’interno dell’Ospedale del Mare risulta vincente – spiega il direttore generale Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva – perché un paziente affetto da un tumore e anche da Covid non può certo aspettare di negativizzarsi per affrontare il necessario intervento chirurgico. Con il Covid Center dell’Ospedale del Maresituazioni come queste possono essere gestite in assoluta sicurezza”.