Furibonda rissa con feriti: bloccate 4 persone residenti a Carbonara di Nola

I carabinieri della stazione di Marzano di Nola, a conclusione di un’indagine scaturita a seguito di una furibonda lite in strada, hanno denunciato 4 bengalesi, ritenuti responsabili di rissa e lesioni personali. La zuffa, divampata dopo un alterco scaturito per futili motivi, è avvenuta a Domicella, nel pomeriggio di sabato. Grazie all’immediata attività sviluppata dai militari dell’Arma, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni, si è giunti all’identificazione dei 4 stranieri (tutti domiciliati nel limitrofo comune di Carbonara di Nola) che riportavano lesioni giudicate dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, con pochi giorni di prognosi. Alla luce delle evidenze emerse, per gli immigrati (di età compresa tra i 20 e i 50 anni) è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino.