Fu trovata nuda in strada a Somma Vesuviana: ora minaccia i passanti di pestaggio

La sua storia fece già “scandalo” qualche settimana fa, quando la donna venne avvistata seminuda in strada a Somma Vesuviana con addosso soltanto la biancheria intima. Ieri, invece, la stessa protagonista di quella triste vicenda era nuovamente in stato confusionale, ma stavolta era tra la gente a minacciare i passanti con un oggetto contundente. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione sommese che hanno speso non poche energie per tornarla a calmare ed evitare situazioni di pericolo. La scena si è consumata nella zona di Rione Trieste proprio ad un passo della locale stazione della Circumvesuviana. Anche questa volta la donna è stata poi affidata alla cure dei sanitari.

