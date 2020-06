Fratres: doppio appuntamento con la donazione di sangue a Poggiomarino

Come ogni estate, anche quest’anno siamo in piena emergenza sangue. Come sempre con il “primo caldo” i donatori di sangue diminuiscono, causando una grave carenza di sacche. A contribuire, anche l’emergenza Coronavirus ha diminuito gli accessi ai punti di raccolta. Per far fronte a tale necessità il gruppo Fratres di Poggiomarino in collaborazione con la Misericordia di Poggiomarino e il Regionale Fratres Campania ha organizzato due giornate di donazione Sabato 27 e Domenica 28 giugno presso la sede della Misericordia di Poggiomarino in via 4 novembre 31.

Attenzione, però. Considerata l’emergenza Coronavirus ancora in atto è obbligatoria la prenotazione al numero 3777723504. È importante sapere che con una donazione si possono salvare ben 5 vite. Inoltre, a tutti i donatori verranno effettuate analisi gratuite, mentre a tutti i lavoratori spetta un permesso retribuito di 24 ore.