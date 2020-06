Fase 2, De Luca: «Domani parte la mobilità tra Regioni, ecco quali misure adotterò»

«Celebriamo oggi l’unità nazionale all’insegna delle parole importanti pronunciate dal presidente della Repubblica». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della Festa del 2 giugno. Il pensiero del governatore campano va subito a domani, quando, «per decisione del Governo, parte la mobilità su tutto il territorio nazionale, al di là di talune riserve espresse». Dal canto suo, assicura che «cercheremo di adottare, con equilibrio e serenità, misure di prevenzione a tutela delle nostre comunità. Ma, una volta presa la decisione, si va avanti». Per De Luca «occorre fare in modo che questa nuova fase sia un’occasione per far crescere i valori di unità e solidarietà nazionale, di impegno totale per il rilancio dell’economia e del lavoro, per il sostegno a chi è stato duramente colpito dalla crisi in corso».

Vuoi restare sempre aggiornato sulle notizie della tua città? Iscriviti al nostro servizio Whatsapp CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME FARE