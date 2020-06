Fase 2, da oggi sono già 34 i treni quotidiani in partenza da Milano in arrivo a Napoli

Da oggi, giorno in cui si torna a viaggiare per le regioni, sono attive 40 Frecce da e per Milano, di cui 24 lungo la direttrice Alta velocità Torino-Milano-Roma e Napoli (due da e per Reggio Calabria), dieci lungo la trasversale Torino-Milano Venezia-Trieste, sei per linea adriatica. Attivi anche 20 InterCity, di cui 12 da e per Liguria; sei da e per Torino, Terni, Napoli e 2 da e per linea adriatica. Lo rende noto Trenitalia.

Inoltre Italo da oggi, con la riapertura del traffico fra regioni differenti, aumenta i propri servizi triplicando la sua offerta da 8 a 24 viaggi quotidiani, sempre nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste come il distanziamento fra i viaggiatori con i sedili non utilizzabili contrassegnati e non prenotabili, specifici interventi di sanificazione a bordo treno ed in stazione, dispenser di gel disinfettante in carrozza e controlleria biglietti a distanza adeguata fra personale Italo e viaggiatori per la tutela di tutti i presenti a bordo treno. Dagli 8 collegamenti giornalieri, 6 sulla dorsale Torino-Milano-Roma-Napoli e 2 sulla tratta Roma-Venezia, da oggi diventano 24 i servizi di Italo: 16 sulla Roma-Milano, con alcune corse che proseguono su Torino, Napoli e Salerno, 6 sulla linea Roma-Venezia (con 4 corse prolungate su Napoli) e 2 sulla Roma-Bolzano. Dal 14 giugno poi, con l’entrata in vigore dell’orario estivo, tra novita’ e graduali incrementi, spicca l’introduzione nel network di nuove città e quindi nuove corse.