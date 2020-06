Evade dai domiciliari per andare in spiaggia ma viene acciuffato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia Salerno agli ordini del maggiore Adriamo Castellari e dal capitano Andrea Semboloni. A.S., 33 anni, dell’area vesuviana, è stato intercettato dai militari sulla spiaggia di Vietri. Arrestato, per lui si sono aperte le porte del carcere di Fuorni.

