Ecco il voucher per igienizzazione e filtro abitacolo a 25 euro: adesione delle officine di Autoricambi Nova

Respira un’aria nuova e con soli 25 euro sarà effettuata l’igienizzazione della tua auto e la sostituzione del filtro abitacolo. È un’iniziativa partita ieri 15 giugno e che durerà fino al 31 di agosto. A promuoverla è Aldo Romeo con il gruppo Aftermarket Automotive Group, e parteciperanno quattro officine clienti di Autoricambi Nova. Chi volesse approfittare dell’iniziativa, davvero importante in tempo di virus, può scaricare il voucher sconto CLICCANDO QUI. Dopo di cui potrà recarsi in una delle quattro officine: Officina Bianco in via Verdi a Terzigno, Officina Fratelli Ambrosio in via Di Luggo a San Giuseppe Vesuviano, Autofficina Di Palma in via Marchesa a Boscoreale, e Officina Meccanica Servizio Fiat – Alfa Romeo di Antonio Russo in via Santacroce a Napoli. Portando la vettura presso point, si potrà scoprire il piacere di un’auto completamente igienizzata e profumata, grazie a professionisti competenti e metodi di igienizzazione e pulizia sicuri ed efficaci.

L’igienizzazione avverrà con ozono e serve per eliminare in modo accurato e attento batteri, acari, muffe, funghi, spore, lieviti, pollini. Inoltre inattiva i virus. Grazie ai metodi di pulizia si potranno rimuovere cattivi odori di fumo, pelo di animale, cibi e macchie. Infine allontana gli insetti infestanti come mosche, zanzare, scarafaggi, formiche e cimici.