Due suicidi in un giorno: Pomigliano sotto choc

Due suicidi in poche ore: è quello che è accaduto ad inizio di questa settimana a Pomigliano d’Arco, dove le forze dell’ordone sono state chiamate su due casi analoghi: persone che hanno deciso di togliersi la vita. Il primo caso riguarda un 47enne che viveva da solo nella zona di Via Principe di Piemonte. L’uomo si è esploso un colpo di pistola alla testa. Il secondo caso è invece quello di una donna di 60 anni che si sarebbe lanciata dal secondo piano della sua abitazione di via Cristoforo Colombo. In entrambi gli eventi è stato purtroppo inutile l’intervento dei sanitari del 118, che hanno solo potuto accertare la morte.

