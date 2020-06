Droga nella lattina dell’aranciata: nei guai 19enne di Pomigliano

By

Un 19enne di Pomigliano D’Arco dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente perché nascondeva all’interno di una lattina di aranciata 5 grammi di marjiuana e 5 di hashish. Il 19enne di Pomigliano è stato bloccato durante un maxiblitz ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove i militari della Compagnia Napoli Centro, supportati su strada da quelli del Reggimento Campania e del Nucleo Radiomobile di Napoli, hanno controllato complessivamente 410 persone – 163 delle quali già note alle forze dell’ordine – e 150 veicoli.

Sono 54 le contravvenzioni al Codice della Strada notificate, gran parte per guida senza casco, patente e per mancanza di copertura assicurativa, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e guida con auto sprovvista di revisione: 7 i ciclomotori sequestrati e affidati alle depositerie autorizzate. Tre persone – un 51enne, un 61enne e un 25enne tutti del posto già noti alle forze dell’ordine – sono state denunciate per esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo.