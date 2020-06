Dramma nel Vesuviano, si lancia dal quarto piano: Claudio muore a 35 anni

By

Si è lanciato dal quarto piano ed è morto sul colpo. Si tratta di un 35enne molto conosciuto nel Rione Baronessa di San Giovanni a Teduccio, dove questa mattina ha purtroppo deciso di togliersi la vita. Claudio, questo il suo nome, sembrerebbe fosse depresso da quando di recente aveva perso la mamma. In passato aveva anche avuto qualche problema con la giustizia, fino a riabilitarsi. Poi il lutto che probabilmente ha causato il gesto estremo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma per il 35enne non c’è stato nulla da fare. Indaga la polizia, ma è un atto dovuto.